Житель Челябинска задержан за финансирование деятельности экстремистов

Житель Челябинска задержан за финансирование деятельности экстремистской организации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Фигуранту 50 лет. По данным регионального следственного управления, он через интернет сделал три денежных перевода в адрес организации, осуществляющей деструктивную деятельность против безопасности государства.
Возбуждено дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения, «выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также на сбор и закрепление доказательственной базы».
В пресс-службе регионального УФСБ уточнили, что челябинец является сторонником запрещенной на территории РФ экстремистской организации.