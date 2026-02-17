В Новосибирске задержали налетчика, вынесшего из ювелирного салона золото на 7 млн рублей. Видео

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске подозреваемого в дерзком вооруженном нападении на ювелирный магазин. Им оказался житель Красноярского края, который уже находился в федеральном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, грабитель в маске ворвался в торговый зал и под угрозой оружия заставил продавца открыть витрины. Затем он забрал с полок золотые украшения на 7 млн рублей и сбежал.
Задержать гастролера из соседнего региона помогла система «Безопасный город». Камеры видеонаблюдения с биометрической аналитикой опознали преступника, находившегося в федеральном розыске за аналогичное ограбление.
При обыске в квартире подозреваемого полицейские нашли похищенное золото и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, и на время следствия фигурант отправлен в СИЗО.