В Новосибирске задержали налетчика, вынесшего из ювелирного салона золото на 7 млн рублей. Видео

Полиция Новосибирска задержала налетчика, ограбившего ювелирный салон на 7 млн рублей. Преступника, находившегося в федеральном розыске, опознала система биометрии «Безопасный город». Подробности от МВД.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске подозреваемого в дерзком вооруженном нападении на ювелирный магазин. Им оказался житель Красноярского края, который уже находился в федеральном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, грабитель в маске ворвался в торговый зал и под угрозой оружия заставил продавца открыть витрины. Затем он забрал с полок золотые украшения на 7 млн рублей и сбежал.

Задержать гастролера из соседнего региона помогла система «Безопасный город». Камеры видеонаблюдения с биометрической аналитикой опознали преступника, находившегося в федеральном розыске за аналогичное ограбление.

При обыске в квартире подозреваемого полицейские нашли похищенное золото и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, и на время следствия фигурант отправлен в СИЗО.