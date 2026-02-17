Костромской мошенник обманул пенсионерку из Волгограда на 13 млн рублей

Житель Костромы обманул пенсионерку из Палласовского района Волгоградской области почти на 13 миллионов рублей. Он убедил пожилую женщину, что ей грозит уголовная ответственность за пособничество терроризму, и под предлогом «сохранности» денег выманил у нее огромную сумму, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
По данным следствия, история началась 2 февраля 2026 года. Неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил ей ложные сведения о том, что ее могут привлечь к уголовной ответственности. Испуганная женщина поверила мошеннику и начала выполнять его указания, чтобы «спасти» свои сбережения и перевести их на «безопасный счет».
Уже на следующий день потерпевшая передала звонившему 3 517 000 рублей. Но на этом аферисты не остановились. Через неделю, следуя новым указаниям, пенсионерка лишилась еще 9 500 000 рублей. После получения этих средств злоумышленники скрылись, оставив пожилую женщину без всех накоплений.
В ходе расследования быстро установили, что к преступлению причастен 22-летний Всеволод Б. Его задержали 14 февраля 2026 года. На допросе молодой человек дал признательные показания.
Палласовский районный суд Волгоградской области 16 февраля 2026 года принял решение арестовать Всеволода Б. Он будет находиться под стражей до 1 апреля 2026 года. Пока это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.