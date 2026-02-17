В Воронеже дорожный знак пробил окно автобуса и ранил пассажирку

В Воронеже сорвавшийся от ветра дорожный знак разбил стекло автобуса № 5 и ранил одну из пассажирок. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Инцидент произошёл вечером понедельника, 16 февраля, недалеко от остановки «Гостиница БРНО». Пострадавшей оказалась студентка. Она получила ушибы, порезы и царапины. Также девушку беспокоит головная боль и головокружение.
Как отмечает перевозчик, все пассажиры застрахованы. В подобных случаях следует обращаться в медицинское учреждение и фиксировать травмы. После этого нужно связаться с диспетчерской линией перевозчика.
Ранее vrn.aif.ru сообщало, что в этот же день из-за сильного ветра в Левобережном районе города рухнуло дерево. Оно упало прямо на женщину. После происшествия горожанку госпитализировали.