Молдавское вино продавали в США под видом элитного французского

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Молдавское вино продавали в США под видом элитного французского вина. Эту схему раскрыли в Прокуратуре по борьбе с преступностью и особым делам.

Источник: Sputnik.md

Прокуроры совместно с сотрудниками Пограничной полиции сообщили, что схема нарушения прав интеллектуальной собственности оценивалась на сумму около пяти миллионов леев.

«Молдавская компания с 2020 года производила и экспортировала в США вина под наименованием защищенной французской марки на международном уровне, не проводя переговоров и не получив права на ее использование, что предполагает соблюдение определенных условий и выплату соответствующих сборов», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В результате правообладатель из Франции уведомил компетентные органы, после чего Interpol и Europol проинформировали Пограничную полицию Республики Молдова, добавили в сообщении.

В рамках операции сотрудники специализированной прокуратуры и пограничные полицейские провели обыски по месту жительства и в автомобилях нескольких представителей компании, в том числе в Кишиневе и на винодельческом предприятии за пределами столицы.

В ходе обысков были изъяты предметы и документы, подлежащие изучению в рамках уголовного расследования: упаковка, образцы этикеток, предположительно нарушающих авторские права во Франции, контракты, счета-фактуры, а также электронные носители информации.

На данный момент экспорт продукции компании в США приостановлен. Уголовное расследование продолжается.

