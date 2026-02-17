Тиктокера из Сочи поставят на учет за издевательское видео во время атаки БПЛА

«Девочка пояснила, что видеоролик опубликовала с целью “снятия стрессового состояния у ее друзей из-за атаки БПЛА по городу-курорту”. Какого-либо умысла на высмеивание, дискредитацию ВС РФ либо правоохранительных органов у нее не было», — уточнили в пресс-службе.
В своем проступке тиктокерша раскаялась.
Полицейские уже провели беседу с ней и ее родителями. Подростка поставят на школьный учет. Полицейские не исключают, что она также будет поставлена на учет в УВД по городу Сочи.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором девочка шутит во время работы ПВО по беспилотникам. При этом она матерится, надевает кастрюлю на голову и обещает «пойти воевать».