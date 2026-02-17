Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тиктокера из Сочи поставят на учет за издевательское видео во время атаки БПЛА

Полицейские разыскали девочку-тиктокера, распространившую видео, на котором она во время атаки беспилотников на Сочи шутит над происходящим. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, ею оказалась 13-летняя школьница.

«Девочка пояснила, что видеоролик опубликовала с целью “снятия стрессового состояния у ее друзей из-за атаки БПЛА по городу-курорту”. Какого-либо умысла на высмеивание, дискредитацию ВС РФ либо правоохранительных органов у нее не было», — уточнили в пресс-службе.

В своем проступке тиктокерша раскаялась.

Полицейские уже провели беседу с ней и ее родителями. Подростка поставят на школьный учет. Полицейские не исключают, что она также будет поставлена на учет в УВД по городу Сочи.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором девочка шутит во время работы ПВО по беспилотникам. При этом она матерится, надевает кастрюлю на голову и обещает «пойти воевать».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше