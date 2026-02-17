Ричмонд
В Башкирии школа выплатит 100 тысяч мальчику, сломавшему ключицу на баскетболе

Прокуратура отсудила компенсацию ребенку, травмированному в спортзале.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Шаранского района вступилась за школьника, пострадавшего на уроке физкультуры. В декабре 2024 года мальчик играл в баскетбол в спортзале местной школы и получил закрытый перелом ключицы, который признали вредом здоровью средней тяжести.

Мать ребенка обратилась в надзорное ведомство с просьбой подать иск в суд о компенсации морального вреда с образовательного учреждения. Суд требования удовлетворил и постановил выплатить женщине 100 тысяч рублей.

Исполнение решения держат на контроле.

