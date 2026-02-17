Хозяйке пансионата в Москве, где умерли люди, предъявили обвинение

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании небезопасных услуг в частном пансионате на территории Новой Москвы, действия которого привели к гибели трёх постояльцев.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
«Следствием индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в релизе ведомства.
По данным следствия, обвиняемая организовала пансионат для пожилых людей в деревне Пенино. Деятельность велась без обязательного уведомления Роспотребнадзора и с многочисленными нарушениями санитарных норм.
В частности, продукты поступали без документов, персонал работал без медицинских книжек, а ремонт помещений проводился одновременно с приготовлением пищи. В результате антисанитарии в учреждении произошла вспышка пневмонии.
Ранее сообщалось, что из частного пансионата «Дом Пенино» в деревне Пенино Троицкого округа Новой Москвы были госпитализированы 14 человек.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с заболеванием постояльцев.