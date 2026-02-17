Одно авто охватило пламя, другое — искорежило: водителя заблокировало в Актюбинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в результате ДТП в Хромтауском районе на 846-м км трассы Самара — Шымкент один из автомобилей мгновенно охватило пламя. В другом водитель оказался заблокированным. Каждая секунда была на счету.