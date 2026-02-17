Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одно авто охватило пламя, другое — искорежило: водителя заблокировало в Актюбинской области

В Актюбинской области спасатели вскрыли искореженный металл и извлекли иностранца, а также потушили горящий автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в результате ДТП в Хромтауском районе на 846-м км трассы Самара — Шымкент один из автомобилей мгновенно охватило пламя. В другом водитель оказался заблокированным. Каждая секунда была на счету.

Прибывшие на место огнеборцы и спасатели ДЧС действовали параллельно: пока одни сбивали пламя, другие проводили сложнейшую операцию по деблокированию. С помощью специального гидравлического инструмента спасатели вскрыли искореженный металл и извлекли гражданина Таджикистана 1987 года рождения, который был немедленно передан бригаде скорой медицинской помощи", — рассказали в МЧС.

Здесь добавили, что благодаря мужеству и слаженности подразделений спасена человеческая жизнь.