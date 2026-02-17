Одно авто охватило пламя, другое — искорежило: водителя заблокировало в Актюбинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в результате ДТП в Хромтауском районе на 846-м км трассы Самара — Шымкент один из автомобилей мгновенно охватило пламя. В другом водитель оказался заблокированным. Каждая секунда была на счету.
Прибывшие на место огнеборцы и спасатели ДЧС действовали параллельно: пока одни сбивали пламя, другие проводили сложнейшую операцию по деблокированию. С помощью специального гидравлического инструмента спасатели вскрыли искореженный металл и извлекли гражданина Таджикистана 1987 года рождения, который был немедленно передан бригаде скорой медицинской помощи", — рассказали в МЧС.
Здесь добавили, что благодаря мужеству и слаженности подразделений спасена человеческая жизнь.