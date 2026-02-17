Для жителей затопленных из-за прорыва дамбы домов в Воронежской области организуют ПВР

Сейчас, по данным чиновников, вода уже ушла, опасности гражданам и жилым, а также хозяйственным постройкам нет. Ранее сообщалось, что ЧП привело к гибели домашних животных, однако, в местную администрацию таких заявлений от селян не поступало.