Для жителей затопленных из-за прорыва дамбы домов в Воронежской области организуют ПВР

На месте ЧП дежурят оперативные службы.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ольховатского района Воронежской области сообщили, что дамба, разрушение которой привело к затоплению десятков домов, располагается на землях сельскохозяйственного назначения и предназначается для предотвращения стока талых вод на территории поселка.

Сейчас, по данным чиновников, вода уже ушла, опасности гражданам и жилым, а также хозяйственным постройкам нет. Ранее сообщалось, что ЧП привело к гибели домашних животных, однако, в местную администрацию таких заявлений от селян не поступало.

— На месте работают представители администрации района и коммунальных служб, — прокомментировали в правительстве региона.

Для жителей пострадавших в результате затопления домов организуют пункты временного размещения. Желающие смогут ими воспользоваться.