Под Воронежем предпринимателя обвиняют в мошенничестве на полмиллиона при благоустройстве двора

В Воронежской области разбираются с предпринимателем, который решил схитрить на ремонте двора в поселке Таловая. 38-летний мужчина взял подряд на благоустройство. Ему заплатили за то, чтобы он постелил новый асфальт. Но, как выяснили полицейские и ФСБ, работать он не спешил, а решил воспользоваться служебным положением и сэкономить на материалах, причинив ущерб бюджету поселка в размере 549 тысяч рублей. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.