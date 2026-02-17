Ричмонд
Под Воронежем предпринимателя обвиняют в мошенничестве на полмиллиона при благоустройстве двора

38-летний бизнесмен не полностью выполнил работу по укладке асфальта в Таловском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области разбираются с предпринимателем, который решил схитрить на ремонте двора в поселке Таловая. 38-летний мужчина взял подряд на благоустройство. Ему заплатили за то, чтобы он постелил новый асфальт. Но, как выяснили полицейские и ФСБ, работать он не спешил, а решил воспользоваться служебным положением и сэкономить на материалах, причинив ущерб бюджету поселка в размере 549 тысяч рублей. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Дорожное покрытие в итоге получилось почти в два раза тоньше, чем нужно. Вместо положенных 8 сантиметров асфальта он насыпал всего 4−6. Разницу подтвердила экспертиза.

Теперь предпринимателю грозит уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.