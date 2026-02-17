Три постояльца одного из московских пансионатов погибли от пневмонии

По данным следствия, предприниматель организовала на земельном участке в деревне Пенино в Новой Москве пансионат для пожилых людей. В дальнейшем предпринимательская деятельность по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию велась без обязательного уведомления Роспотребнадзора, а также с многочисленными грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Пищевая продукция поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала отсутствовали медицинские книжки, одновременно с изготовлением пищевой продукции проводился ремонт производственных помещений.