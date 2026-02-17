Три постояльца одного из московских пансионатов погибли от пневмонии

«Вследствие антисанитарных условий в пансионате произошло массовое заболевание пневмонией — острой инфекцией верхних дыхательных путей, что послужило причиной госпитализации 26 постояльцев, трое из которых скончались», — говорится в сообщении.
Ранее следователи завели уголовной дело об оказании небезопасных услуг по факту массового заражения постояльцев пансионата внебольничной терапией. Дело переквалифицировали с ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) на ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвинение предъявлено владельцу пансионата, женщина находится под домашним арестом.
По данным следствия, предприниматель организовала на земельном участке в деревне Пенино в Новой Москве пансионат для пожилых людей. В дальнейшем предпринимательская деятельность по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию велась без обязательного уведомления Роспотребнадзора, а также с многочисленными грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Пищевая продукция поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала отсутствовали медицинские книжки, одновременно с изготовлением пищевой продукции проводился ремонт производственных помещений.
Как отметили в ГСУ СК, следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в ходе осмотра места происшествия выявили грубые нарушения санитарного законодательства. Изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и лиц, способствовавших его совершению.