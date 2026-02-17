В Башкирии из-за снега обрушилась крыша двухэтажного дома

В Калтасинском районе Башкирии под тяжестью снега обрушился кирпичный фронтон многоквартирного дома. ЧП произошло в селе Краснохолмский на улице Столярова, сообщает МЧС республики.
В результате обрушения в одной из квартир на втором этаже повредило окно и отвалилась штукатурка со стены внутри комнаты. К счастью, никто не пострадал, а коммуникации остались целы.
— На месте работают экстренные службы. Запланирована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить ущерб. Ситуацию держат на контроле в главном управлении МЧС по республике, — сообщили в пресс-службе ведомства.
