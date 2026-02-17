Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за снега обрушилась крыша двухэтажного дома

В одной из квартир выбило окно и осыпалась штукатурка, но обошлось без жертв.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии под тяжестью снега обрушился кирпичный фронтон многоквартирного дома. ЧП произошло в селе Краснохолмский на улице Столярова, сообщает МЧС республики.

В результате обрушения в одной из квартир на втором этаже повредило окно и отвалилась штукатурка со стены внутри комнаты. К счастью, никто не пострадал, а коммуникации остались целы.

— На месте работают экстренные службы. Запланирована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить ущерб. Ситуацию держат на контроле в главном управлении МЧС по республике, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.