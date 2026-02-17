30 килограммов радиоактивных бусин из Китая не пустили в Петербург

— В двух почтовых отправлениях находились заготовки украшений в виде нанизанных на нити бусин из разноцветных камней. Все они были расфасованы по 235 zip-пакетам. При этом в документах отправитель указал, что пересылает стеклянные украшения, — уточнили в ведомстве.