30 килограммов радиоактивных бусин из Китая не пустили в Петербург

Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Казанского почтового таможенного поста обнаружили в посылках из Китая 30 килограммов радиоактивных бусин. Товар для изготовления бижутерии предназначался для жительницы Петербурга. Однако уровень гамма-излучения бусин превысил норму более чем в 15 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

— В двух почтовых отправлениях находились заготовки украшений в виде нанизанных на нити бусин из разноцветных камней. Все они были расфасованы по 235 zip-пакетам. При этом в документах отправитель указал, что пересылает стеклянные украшения, — уточнили в ведомстве.

Обнаружить неладное удалось, когда сработали датчики радиационного контроля. Спектрометрический анализ показал, что в бусинах содержался радиоактивный изотоп торий-232 и бета-частицы. Это стало поводом для отказа в выпуске товара. Опасные посылки вернули обратно в Китай.