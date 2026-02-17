30 килограммов радиоактивных бусин из Китая не пустили в Петербург

Сотрудники Казанского почтового таможенного поста обнаружили в посылках из Китая 30 килограммов радиоактивных бусин. Товар для изготовления бижутерии предназначался для жительницы Петербурга. Однако уровень гамма-излучения бусин превысил норму более чем в 15 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.
— В двух почтовых отправлениях находились заготовки украшений в виде нанизанных на нити бусин из разноцветных камней. Все они были расфасованы по 235 zip-пакетам. При этом в документах отправитель указал, что пересылает стеклянные украшения, — уточнили в ведомстве.
Обнаружить неладное удалось, когда сработали датчики радиационного контроля. Спектрометрический анализ показал, что в бусинах содержался радиоактивный изотоп торий-232 и бета-частицы. Это стало поводом для отказа в выпуске товара. Опасные посылки вернули обратно в Китай.