Один погиб, двое в больнице: на трассе в Башкирии произошла смертельная авария

В Дуванском районе Башкирии утром 17 февраля произошло смертельное ДТП. На 211-м километре трассы Уфа — Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись «Лада Гранта» и «УАЗ».
По информации Госавтоинспекции Башкирии, 35-летний водитель легковушки ехал со стороны села Рухтино в направлении Месягутово и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «УАЗ». Водитель «Гранты» погиб на месте. Водителя и пассажира отечественного внедорожника с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.
