Один погиб, двое в больнице: на трассе в Башкирии произошла смертельная авария

По информации Госавтоинспекции Башкирии, 35-летний водитель легковушки ехал со стороны села Рухтино в направлении Месягутово и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «УАЗ». Водитель «Гранты» погиб на месте. Водителя и пассажира отечественного внедорожника с травмами доставили в больницу.