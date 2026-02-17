Экс-сотрудников налоговой и полиции Таганрога осудили за коррупцию

Сотрудницу налоговой обвиняли в том, что в январе 2025 года она получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам проведенной камеральной проверки. По версии следствия, полицейский выступил посредником при передаче взятки.