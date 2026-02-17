Спектакль окончен: парень обманывал минчан перепродажей концертных билетов

В ходе следствия выяснилось, что билеты распространял 17‑летний студент одного из минских колледжей.
Как следует из информации правоохранителей, молодой человек признался, что изначально купил шесть билетов на концерт зарубежного исполнителя. Мероприятие он планировал посетить с друзьями, но позже отказался от этой идеи.
Тогда молодой человек решил продать билеты.
«Сначала он продал через интернет настоящие билеты. Затем сделал несколько копий, изменил в них номера, места посадки и стоимость. И также разместил объявление об их продаже на торговой площадке», — рассказал начальник УПК ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич.
По данным милиции, фигурант продавал поддельные билеты жителям Минска и других городов в течение нескольких месяцев. Таким образом он выручил более 3 500 рублей, которые потратил на продукты и онлайн‑игры.
Пострадавшие покупатели отметили, что продавец внушал доверие: показывал чек, студенческий билет и уверял в подлинности билетов. Однако при попытке пройти на концерт охрана сообщила, что по этим билетам уже проходили другие люди.
«Мы начали ему сразу же звонить, пользователь был занят, аккаунты везде были удалены», — рассказал один из пострадавших.
После того, как личность недобросовестного продавца билетов была установлена, он признал вину и уже частично возместил ущерб потерпевшим. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался, но по данным милиции, уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Проводится проверка, действиям учащегося колледжа будет дана правовая оценка.
Правоохранители в свою очередь напомнили, что приобретать билеты на массовые мероприятия следует только на специализированных официальных сайтах.