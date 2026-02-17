На Дону число совершенных иностранцами террористических преступлений выросло на 17%

В общем количество преступлений такой направленности увеличилось на 16%, Юрий Слюсарь поручил усилить защиту промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.
Кроме того, в регионе необходимо исключить вероятность дестабилизации общественно-политической обстановки и разжигания межнациональной вражды. Попытки могут осуществляться и в онлайн-режиме, учитывая, что в Ростовской области увеличивается число преступлений в сфере информационных технологий. Поэтому губернатор обратил внимание также на необходимость совершенствования подходов и методов работы с такими преступлениями.