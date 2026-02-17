Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону число совершенных иностранцами террористических преступлений выросло на 17%

За год в Ростовской области количество террористических преступлений, совершаемых иностранцами, увеличилось на 17%. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В общем количество преступлений такой направленности увеличилось на 16%, Юрий Слюсарь поручил усилить защиту промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

Кроме того, в регионе необходимо исключить вероятность дестабилизации общественно-политической обстановки и разжигания межнациональной вражды. Попытки могут осуществляться и в онлайн-режиме, учитывая, что в Ростовской области увеличивается число преступлений в сфере информационных технологий. Поэтому губернатор обратил внимание также на необходимость совершенствования подходов и методов работы с такими преступлениями.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше