В Аларском районе 17-летняя девочка управляла машиной в состоянии опьянения

Выяснилось, что автомобиль принадлежит бабушке 17-летней нарушительницы. В ноябре 2025 года девушка уже была привлечена к административной ответственности за управление машиной без водительских прав. В связи с этим ей был назначен штраф, и она находится на профилактическом учёте в полиции.