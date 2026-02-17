В Аларском районе 17-летняя девочка управляла машиной в состоянии опьянения

В Аларском районе 17-летняя девочка управляла машиной «Daihatsu Boon» в состоянии опьянения. Иномарку остановили автоинспекторы на улице в поселке Кутулук во время патрулирования.
— В присутствии матери подростка провели процедуру освидетельствования. Она подтвердила наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Выяснилось, что автомобиль принадлежит бабушке 17-летней нарушительницы. В ноябре 2025 года девушка уже была привлечена к административной ответственности за управление машиной без водительских прав. В связи с этим ей был назначен штраф, и она находится на профилактическом учёте в полиции.
За передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения владелица будет оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена прав. Также мать подростка могут привлечь к административной ответственности.