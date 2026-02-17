Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аларском районе 17-летняя девочка управляла машиной в состоянии опьянения

В ноябре 2025 года девушка уже была привлечена к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Аларском районе 17-летняя девочка управляла машиной «Daihatsu Boon» в состоянии опьянения. Иномарку остановили автоинспекторы на улице в поселке Кутулук во время патрулирования.

— В присутствии матери подростка провели процедуру освидетельствования. Она подтвердила наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит бабушке 17-летней нарушительницы. В ноябре 2025 года девушка уже была привлечена к административной ответственности за управление машиной без водительских прав. В связи с этим ей был назначен штраф, и она находится на профилактическом учёте в полиции.

За передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения владелица будет оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена прав. Также мать подростка могут привлечь к административной ответственности.