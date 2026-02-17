Ричмонд
Житель Молдовы скончался, не дождавшись скорой: Из-за непогоды неотложка застряла по пути на вызов

Автомобиль скорой застрял в снегу и был вытянут спасателями, но врачи прибыли слишком поздно.

Источник: Комсомольская правда

В Оргеевском районе мужчина умер из-за того, что скорая застряла на заснеженной дороге.

55-летний местный житель скончался, так как скорая помощь не смогла вовремя добраться к нему из-за заснеженной и неочищенной дороги в районе Джора-де-Жос.

