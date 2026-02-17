Житель Молдовы скончался, не дождавшись скорой: Из-за непогоды неотложка застряла по пути на вызов

В Оргеевском районе мужчина умер из-за того, что скорая застряла на заснеженной дороге.
55-летний местный житель скончался, так как скорая помощь не смогла вовремя добраться к нему из-за заснеженной и неочищенной дороги в районе Джора-де-Жос.
Автомобиль скорой застрял в снегу и был вытянут спасателями, но врачи прибыли слишком поздно.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).
Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.
Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).
Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.
Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).