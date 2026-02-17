Ричмонд
В Туве пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями

Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Кызылском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщение о лобовом столкновении двух транспортных средств на 22-м километре автодороги Кызыл — Эрзин поступило… По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Богородицком районе Тульской области из-за массового ДТП с участием большегрузов было ограничено движение по федеральной трассе.

Также в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли двое взрослых и подросток.