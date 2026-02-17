В Туве пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями

«Сообщение о лобовом столкновении двух транспортных средств на 22-м километре автодороги Кызыл — Эрзин поступило… По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек», — говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее в Богородицком районе Тульской области из-за массового ДТП с участием большегрузов было ограничено движение по федеральной трассе.
Также в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли двое взрослых и подросток.