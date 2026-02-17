На улице Трактовой в Иркутске загорелся склад

В Иркутске сотрудники МЧС России работают над тушением пожара, который вспыхнул на складе. Он находится на улице Трактовой в Ленинском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— Сейчас устанавливают площадь, которую уничтожил огонь. По предварительным данным, пострадавших на пожаре нет, — уточнили в МЧС.
На месте происшествия задействованы более 20 пожарных и семь единиц специализированной техники. Судя по видео, которое сняли очевидцы, склад горит сильно, с дороги виден густой черный дым.
