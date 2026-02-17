Омского фельдшера обманул налоговый инспектор-мошенник

Омского фельдшера скорой помощи обманул мошенник, представившийся ей налоговым инспектором. В общей сложности девушка перевела аферистам более 1 млн рублей. О новой схеме мошенничества сообщили в УМВД по Омской области.
Как рассказала в полиции 24-летняя омичка, все началось с того, что ей позвонил неизвестный. Представился налоговым инспектором и заявил, что у нее по итогам 2025 года выявлены подозрительные переводы на ее банковый счет. Для выяснения обстоятельств, «налоговый инспектор» предложил ей явиться в инспекцию.
Чтобы попасть на прием, девушке необходимо было предварительно на него записаться. А для этого — продиктовать звонившему код из СМС. Она послушно выполнила инсрукции.
Далее ей пришло уведомление о входе мошенников в ее личный кабинет на Госуслугах. Затем позвонил липовый представитель Центробанка. Он сказал, что для того, чтобы обезопасить свои счета, ей теперь нужно закрыть все свои банковские счета и перевести деньги на единый «основной» счет.
«По указаниям мошенников омичка за несколько дней сняла 1 324 000 рублей и перевела на указанный мошенником “основной” счет», — рассказали в УМВД по Омской области.
Обман вскрылся, когда омичка все рассказала своему отцу. Он посоветовал ей обратиться в полицию. Уголовное дело по статье «Мошенничество» расследуется в отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску.
