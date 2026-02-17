Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске по телефону обманули водителя автобуса на полмиллиона рублей

Всего за минувшие сутки от действий телефонных мошенников пострадали 19 омичей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники продолжают обманывать омичей под разными предлогами. Только за минувшие сутки в омской полиции зарегистрировали 19 заявлений граждан, лишившихся средств в следствии преступной деятельности киберпреступников.

На традиционный «развод» попался 50-летний водитель муниципального транспорта. Он ответил на звонок с неизвестного номера и безоговорочно поверил в то, что общается с «сотрудником Центрального банка России». По накатанной схеме мужчину сперва убедили в необходимости продиктовать код из смс, а после — срочно перевести все свои деньги на «безопасный счет». Итогом стали навсегда потерянные сбережения водителя автобуса: 465 тысяч рублей, которые он добровольно перевел проходимцам.

Еще одной жертвой проходимцев стала 50-летняя омичка. Женщина решила приобрести для своей дачи мотоблок, информацию о котором прочитала на одном из сайтов в интернете. Счтитая, что общается с проверенной организацией, дама перевела всю сумму за агрегат на любезно указанные реквизиты. Спустя время, когда мотоблок к ней так и не пришел, а «официальный» сайт куда-то исчез, омичка поняла, что общалась с фейковыми продавцами. Ущерб от липовой сделки составил 104 тысячи рублей.

Ранее КП-Омск сообщала о ток, как сотрудницу омской скорой помощи мошенники обманули на 1,3 миллиона рублей.