В Омске по телефону обманули водителя автобуса на полмиллиона рублей

Еще одной жертвой проходимцев стала 50-летняя омичка. Женщина решила приобрести для своей дачи мотоблок, информацию о котором прочитала на одном из сайтов в интернете. Счтитая, что общается с проверенной организацией, дама перевела всю сумму за агрегат на любезно указанные реквизиты. Спустя время, когда мотоблок к ней так и не пришел, а «официальный» сайт куда-то исчез, омичка поняла, что общалась с фейковыми продавцами. Ущерб от липовой сделки составил 104 тысячи рублей.