В Омске по телефону обманули водителя автобуса на полмиллиона рублей

Мошенники продолжают обманывать омичей под разными предлогами. Только за минувшие сутки в омской полиции зарегистрировали 19 заявлений граждан, лишившихся средств в следствии преступной деятельности киберпреступников.
На традиционный «развод» попался 50-летний водитель муниципального транспорта. Он ответил на звонок с неизвестного номера и безоговорочно поверил в то, что общается с «сотрудником Центрального банка России». По накатанной схеме мужчину сперва убедили в необходимости продиктовать код из смс, а после — срочно перевести все свои деньги на «безопасный счет». Итогом стали навсегда потерянные сбережения водителя автобуса: 465 тысяч рублей, которые он добровольно перевел проходимцам.
Еще одной жертвой проходимцев стала 50-летняя омичка. Женщина решила приобрести для своей дачи мотоблок, информацию о котором прочитала на одном из сайтов в интернете. Счтитая, что общается с проверенной организацией, дама перевела всю сумму за агрегат на любезно указанные реквизиты. Спустя время, когда мотоблок к ней так и не пришел, а «официальный» сайт куда-то исчез, омичка поняла, что общалась с фейковыми продавцами. Ущерб от липовой сделки составил 104 тысячи рублей.
