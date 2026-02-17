Осужденный за коррупцию экс-замглавы Минздрава Самарской области уйдет на СВО

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, уже имеющий судимости за взяточничество и мошенничество, отправится в зону специальной военной операции. Экс-чиновник подписал контракт с Минобороны, однако его отправка на фронт состоится только после завершения очередного судебного процесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого.
Сейчас в суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Майрамукаев полностью признал вину. По версии следствия, фигурант в составе организованной группы лоббировал интересы двух коммерческих фирм и обеспечил заключение госконтрактов на поставку медоборудования по завышенным ценам. Ущерб бюджету региона оценили в сумму свыше 50 млн рублей.
В 2024 и 2025 годах Асланбека Майрамукаева признали виновным в получении особо крупной взятки и мошенничестве при закупках медоборудования. По совокупности приговоров суд назначил бывшему чиновнику 9 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.