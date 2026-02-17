Осужденный за коррупцию экс-замглавы Минздрава Самарской области уйдет на СВО

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, уже имеющий судимости за взяточничество и мошенничество, отправится в зону специальной военной операции. Экс-чиновник подписал контракт с Минобороны, однако его отправка на фронт состоится только после завершения очередного судебного процесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого.