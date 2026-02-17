Трамвай снес фургон на Корабельной улице

У трамвая разбилось лобовое стекло. Пассажиров попросили покинуть салон и пересесть на другой транспорт. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Однако один из мужчин, что ехал в фургончике, залез на машину сверху и так стал дожидаться приезда полиции.