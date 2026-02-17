Ричмонд
Трамвай снес фургон на Корабельной улице

Фургон повалился на бок от удара.

Источник: Комсомольская правда

Трамвай попал в ДТП с фургоном Mercedes в Кировском районе Петербурга. Кадры с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

— На Корабельной улице фургон попал под трамвай, — пояснили очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, водитель фургона поворачивал налево с трамвайных путей и оказался на пути у трамвая, который ехал на встречу. В итоге водитель общественного транспорта не успел вовремя затормозить и врезался в иномарку, а та повалилась на бок.

У трамвая разбилось лобовое стекло. Пассажиров попросили покинуть салон и пересесть на другой транспорт. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Однако один из мужчин, что ехал в фургончике, залез на машину сверху и так стал дожидаться приезда полиции.

Судя по «Яндекс. Картам», на движение транспорта в этом районе авария не повлияла. Трамваи ходят согласно графику. Подробности уточняются.