В Италии гражданину Молдовы изрезали лицо: Почему пострадавший отказывается называть полиции имена преступников

В воскресенье утром, 15 февраля, медики скорой помощи обнаружили на улице в Болонье истекающего кровью молодого человека, 25-летнего уроженца Молдовы. Врачи диагностировали у пострадавшего минимум четыре ножевых ранения в области лица, бока и руки, после чего экстренно доставили его в госпиталь, сообщает итальянская пресса.
Полиция выяснила, что нападение произошло около шести часов утра в зоне, которая не просматривается камерами видеонаблюдения. Несмотря на серьезность инцидента, пострадавший, проживающий в этом же районе, отказался помогать следствию и давал путаные показания. Жизни парня ничего не угрожает, раны оказались неглубокими, и медики оценили его состояние как средней тяжести. Орудие преступления на месте происшествия найти не удалось.
Карабинеры начали расследование по факту причинения тяжких телесных повреждений. Следствие проверяет две основные версии: массовую драку или целенаправленное сведение счетов, учитывая, что у молодого человека уже есть судимость за ограбление. Сейчас правоохранители восстанавливают круг общения пострадавшего, чтобы понять, с кем он провел время перед нападением.
