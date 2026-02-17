В Италии гражданину Молдовы изрезали лицо: Почему пострадавший отказывается называть полиции имена преступников

Полиция выяснила, что нападение произошло около шести часов утра в зоне, которая не просматривается камерами видеонаблюдения. Несмотря на серьезность инцидента, пострадавший, проживающий в этом же районе, отказался помогать следствию и давал путаные показания. Жизни парня ничего не угрожает, раны оказались неглубокими, и медики оценили его состояние как средней тяжести. Орудие преступления на месте происшествия найти не удалось.