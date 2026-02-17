В Новосибирске за оправдание терроризма будут судить 34-летнего омича

Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело 43-летнего омича. Мужчину обвиняют в совершении сразу двух преступлений: публичном оправдании экстремизма и демонстрации запрещенной символики.
Как сообщили в прокуратуре, ранее за те же самые действия омич уже привлекался к административной ответственности. Запрещенные посты он размещал на своей странице в соцсетях и не удалил их даже после административного штрафа.
«В видеоролике и тексте оправдывалась и пропагандировалась террористическая деятельность», — конкретизировали в прокуратуре.
После возбуждения уголовного дела омич удалил запрещенный контент, однако это ему уже не помогло. Дело передано в базирующийся в Новосибирске Восточный окружной военный суд. Омичу грозит до семи лет лишения свободы.
