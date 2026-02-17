Перепады температура привели к трагедии: пенсионерку из Башкирии насмерть задавило снегом

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин предупредил жителей об опасности схода снега и наледи с крыш в связи с неустойчивыми температурами. По его словам, за последние два дня произошло несколько инцидентов, один из которых стал смертельным.