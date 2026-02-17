Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перепады температура привели к трагедии: пенсионерку из Башкирии насмерть задавило снегом

В Башкирии 71-летнюю женщину убило упавшим снегом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин предупредил жителей об опасности схода снега и наледи с крыш в связи с неустойчивыми температурами. По его словам, за последние два дня произошло несколько инцидентов, один из которых стал смертельным.

Трагедия случилась сегодня в Калтасинском районе. С крыши частного дома сошел снег и насмерть придавил 71-летнюю женщину.

Рахматуллин призвал граждан соблюдать осторожность: не подходить близко к зданиям со скатными кровлями, не парковать машины в зонах возможного падения снега и наледи, обходить огражденные опасные участки, а также не носить наушники на улице — они мешают услышать шум падающего снега.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.