Перепады температура привели к трагедии: пенсионерку из Башкирии насмерть задавило снегом

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин предупредил жителей об опасности схода снега и наледи с крыш в связи с неустойчивыми температурами. По его словам, за последние два дня произошло несколько инцидентов, один из которых стал смертельным.
Трагедия случилась сегодня в Калтасинском районе. С крыши частного дома сошел снег и насмерть придавил 71-летнюю женщину.
Рахматуллин призвал граждан соблюдать осторожность: не подходить близко к зданиям со скатными кровлями, не парковать машины в зонах возможного падения снега и наледи, обходить огражденные опасные участки, а также не носить наушники на улице — они мешают услышать шум падающего снега.
