Прокуратура под Воронежем проверит соблюдение прав жителей после затопления их домов

Прокуратура Ольховатского района взяла под контроль ситуацию с подтоплением жилых домов талыми водами. Проверка коснется не только оперативности помощи жителям, но и причин разрушения дамбы, которая находилась на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 17 февраля.