Прокуратура под Воронежем проверит соблюдение прав жителей после затопления их домов

Прокуратура Ольховатского района взяла под контроль ситуацию с подтоплением жилых домов талыми водами. Проверка коснется не только оперативности помощи жителям, но и причин разрушения дамбы, которая находилась на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 17 февраля.
Особое внимание, по данным ведомства, уделяется вопросу компенсации ущерба. Несмотря на заявления местных властей об отсутствии официальных жалоб на гибель домашних животных, прокуратура будет отслеживать реальное состояние подворий и готовность пунктов временного размещения для тех, чье жилье пострадало от воды.
Напомним, 17 февраля в Ольховатском районе Воронежской области разрушилась дамба. Это привело к затоплению десятков домов.