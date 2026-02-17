Ричмонд
Блогер с помощью дрона обнаружил автомобиль подо льдом в озере Гидигич под Кишиневом и вызвал спасателей: Теперь водолазы ищут водителя

Затопленный автомобиль был обнаружен случайно вечером 16 февраля [фото, видео]

Источник: Комсомольская правда

Блогер с помощью дрона нашел автомобиль на дне озера Гидигич — теперь спасатели ищут водителя.

Водолазы Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям провели операцию на озере Гидигич под Кишиневом. и обнаружили автомобиль, попавший под лед.

Согласно информации, полученной 16 февраля 2026 года в 17:21, любитель, снимавший с помощью дрона красоты озера, заметил примерно в 200 метрах от берега автомобиль, ушедший под лед, и вызвал экстренные службы.

Утром 17 февраля, водолазы IGSU из Регионального управления поиска и спасения № 1 прибыли на место происшествия для проведения подводных поисков и проверки наличия возможных жертв внутри автомобиля.

По результатам расследования было установлено, что в автомобиле никого не было.

В данный момент извлечение автомобиля из воды невозможно из-за сложных условий и нестабильности ледового покрова.

IGSU вновь призывает население избегать передвижения по поверхности замерзших водоемов, поскольку колебания температуры снижают сопротивление льда и могут привести к трагедиям.

Фото: igsualmai Фото: igsualmai Фото: igsualmai Фото: igsualmai Фото: igsualmai.

