Блогер с помощью дрона обнаружил автомобиль подо льдом в озере Гидигич под Кишиневом и вызвал спасателей: Теперь водолазы ищут водителя

Блогер с помощью дрона нашел автомобиль на дне озера Гидигич — теперь спасатели ищут водителя.
Водолазы Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям провели операцию на озере Гидигич под Кишиневом. и обнаружили автомобиль, попавший под лед.
Согласно информации, полученной 16 февраля 2026 года в 17:21, любитель, снимавший с помощью дрона красоты озера, заметил примерно в 200 метрах от берега автомобиль, ушедший под лед, и вызвал экстренные службы.
Утром 17 февраля, водолазы IGSU из Регионального управления поиска и спасения № 1 прибыли на место происшествия для проведения подводных поисков и проверки наличия возможных жертв внутри автомобиля.
По результатам расследования было установлено, что в автомобиле никого не было.
В данный момент извлечение автомобиля из воды невозможно из-за сложных условий и нестабильности ледового покрова.
IGSU вновь призывает население избегать передвижения по поверхности замерзших водоемов, поскольку колебания температуры снижают сопротивление льда и могут привести к трагедиям.
Фото: igsualmai Фото: igsualmai Фото: igsualmai Фото: igsualmai Фото: igsualmai.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).
Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.
Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).
Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.
Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).