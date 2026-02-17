Минчанин думал, что проверяет баланс и лишился 25 000 рублей. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД обратился 59-летний житель Минска, который предоставил мошенникам доступ к своим банковским картам и лишился более 25 000 рублей. Изначально мужчине позвонили якобы представители домофонной организации, предложив заменить ключи. Минчанин поверил, так как в подъезде как раз проходил ремонт, и назвал цифры из смс для «бронирования очереди».
После этого мужчине позвонили еще раз, напугав уголовной ответственностью за связь с преступниками. Ему сказали собрать все накопления и через банк положить их на свой же счет. Потом мошенники на протяжении двух часов разговаривали с минчанином по телефону, требуя называть коды из сообщении от банка.
«Они убеждали минчанина, что помогают ему проверить баланс, а на деле за пять траншей вывели все деньги с основного и накопительного счетов мужчины», — отметили в милиции.
В ГУВД обратили внимание, что все это время аферисты запрещали мужчине заходить в личный кабинет в интернет-банкинге. Когда житель Минска все-таки смог это сделать, то увидел, что его аккаунт заблокирован. Он понял, что стал жертвой обмана. По указанному факту было заведено уголовное дело.
