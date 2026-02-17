Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

112: взрыв произошел в военной комендатуре в Ленобласти, есть пострадавшие

СМИ сообщают о взрыве в военной комендатуре под Петербургом. По данным канала «112», инцидент произошел во Всеволожском районе. На месте работают спасатели.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области прогремел взрыв. По предварительной информации, под завалами могут находиться четверо военнослужащих. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным телеканала «78», инцидент произошел в городе Сертолово. В результате взрыва погибли два человека.

На данный момент известно, что на место происшествия экстренно прибыли экстренные службы. Спасатели приступили к разбору поврежденных конструкций. Обрушились 2 и 3 этажи и чердачное перекрытие. Остается угроза дальнейшего обрушения здания.

Причины и обстоятельства ЧП пока не уточняются. Официальных комментариев на данный момент не поступало.