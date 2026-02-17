112: взрыв произошел в военной комендатуре в Ленобласти, есть пострадавшие

В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области прогремел взрыв. По предварительной информации, под завалами могут находиться четверо военнослужащих. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По данным телеканала «78», инцидент произошел в городе Сертолово. В результате взрыва погибли два человека.
На данный момент известно, что на место происшествия экстренно прибыли экстренные службы. Спасатели приступили к разбору поврежденных конструкций. Обрушились 2 и 3 этажи и чердачное перекрытие. Остается угроза дальнейшего обрушения здания.
Причины и обстоятельства ЧП пока не уточняются. Официальных комментариев на данный момент не поступало.