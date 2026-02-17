Ричмонд
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Приговором Керченского городского суда гражданин был признан виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней и ему по совокупности преступлений назначено судом наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении.

Осужденного также обязали компенсировать моральный вред в размере 250 000 рублей.

Установлено, что 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.