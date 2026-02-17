В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии

«Приговором Керченского городского суда гражданин был признан виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней и ему по совокупности преступлений назначено судом наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении.