Гражданин Молдовы осужден на 11 лет за торговлю людьми и эксплуатацию детей: Деньги собирал на строительство сауны

После побоев девушка была вынуждена согласиться на эксплуатацию, но с условием обслуживать только «постоянных клиентов, которые не бьют». Спустя время ей позволили вернуться в Молдову, но вместо заработанных денег выдали лишь 400 долларов. Позже эта же группировка отправила ее в Румынию, в Тимишоару, где ее принуждали искать клиентов через администраторов отелей.