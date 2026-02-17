Гражданин Молдовы осужден на 11 лет за торговлю людьми и эксплуатацию детей: Деньги собирал на строительство сауны

Кишиневский суд вынес обвинительный приговор 45-летнему жителю Оргеева, признав его виновным в торговле людьми и эксплуатации детей. Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы за вербовку и сексуальную эксплуатацию трех девушек в Москве в 2006 году.
Среди пострадавших оказались несовершеннолетняя, молодая мать и сирота, которая скончалась до вынесения вердикта. Помимо тюремного срока, инстанция обязала осужденного выплатить одной из жертв 60 000 леев в качестве компенсации морального вреда.
«Торговец людьми забирал все деньги, полученные жертвами, оформляя их как долг за паспорта и билеты. Он мотивировал это тем, что строит сауну в Оргееве» — передает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).
Как уточняется мужчина, ранее представлявшийся ветеринаром, долгое время скрывался от правосудия и был задержан только в 2022 году. В преступной схеме также участвовала его мать, которую суд ранее приговорил к аналогичному сроку, к 11 годам тюрьмы за соучастие в вербовке.
Первой жертве на момент преступления было 16 лет. Сообщник группировки предложил ей работу уборщицы в московском отеле с зарплатой 300 долларов. Так как у девушки не было паспорта, ее переправили через границу нелегально: проводник поезда спрятал подростка в багажном отделении.
По прибытии в район Солнцево обещанной работы не оказалось. Под угрозой физической расправы несовершеннолетнюю заставили обслуживать клиентов в лесополосе, а позже «передали» другому сутенеру.
Вторую девушку, 18-летнюю мать-одиночку с девятимесячным ребенком, завербовала мать осужденного. Воспользовавшись тяжелым положением жертвы после смерти отца, ей пообещали работу в кафе с зарплатой 700 долларов. В Москве вместо униформы ей купили туфли на каблуках и короткие юбки.
После побоев девушка была вынуждена согласиться на эксплуатацию, но с условием обслуживать только «постоянных клиентов, которые не бьют». Спустя время ей позволили вернуться в Молдову, но вместо заработанных денег выдали лишь 400 долларов. Позже эта же группировка отправила ее в Румынию, в Тимишоару, где ее принуждали искать клиентов через администраторов отелей.
Третья пострадавшая, 18-летняя сирота, попалась на уловку таксиста, пообещавшего ей работу продавцом косметики в России. Девушку отвезли в район Одинцово, где удерживали в сексуальном рабстве четыре месяца. Ей удалось сбежать еще в 2006 году. До суда потерпевшая не дожила — в 2022 году она погибла в результате несчастного случая, поэтому справедливость была восстановлена посмертно.
В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам отметили, что только в 2025 году ведомство направило в суд около 40 уголовных дел, связанных с торговлей людьми.
