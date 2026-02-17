Житель Ростовской области пойдет под суд за махинации с жилищным сертификатом

Жителя Ростовской области заподозрили в мошенничестве с жилищным сертификатом. К этому моменту возбуждено уголовное дело, после расследования материалы отправят в суд. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, в августе 2023 года мужчина незаконно использовал сертификат для получения выплаты на приобретение жилого помещения. При этом подобная поддержка была положена только тем, кто покинул дом в экстренном порядке.
Новая квартира стоила 2,5 млн рублей, но мужчина и здесь схитрил, запросив 2,9 млн рублей. Полученную разницу он потратил.
Махинацию раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Во время обысков у подозреваемого изъяли телефоны, технику и документы. Дело завели по статье «Мошенничество при получении выплат» (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
Сейчас мужчина ждет завершения следствия, в качестве меры пресечения для него утвердили запрет на определенные действия.
