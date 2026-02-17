Омич с ножом в руках добивался госпитализации своей матери

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло 14 февраля в доме по улице 5-я Кордная — кнопку экстренного вызова нажала на планшете сотрудница скорой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что на медиков напал сын пожилой женщины, на вызов к которой приехала бригада. Схватив нож и угрожая, он стал требовать, чтобы его мать госпитализировали. При этом, как говорится в сообщении полиции, женщина от госпитализации добровольно отказалась.