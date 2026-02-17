Омич с ножом в руках добивался госпитализации своей матери

В Омске мужчина с ножом в руках напал на сотрудника скорой помощи. Тот в составе бригады приехал на вызов к больной матери дебошира. Об инциденте рассказали в полиции.
Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло 14 февраля в доме по улице 5-я Кордная — кнопку экстренного вызова нажала на планшете сотрудница скорой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что на медиков напал сын пожилой женщины, на вызов к которой приехала бригада. Схватив нож и угрожая, он стал требовать, чтобы его мать госпитализировали. При этом, как говорится в сообщении полиции, женщина от госпитализации добровольно отказалась.
В результате нападения 36-летний сотрудник скорой получил резаную рану на руке. Дебошир в момент нападения был пьян, его задержали и доставили в полицию.
Нападавшим оказался 44-летний омич, неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против личности. Теперь на него заведено уголовное дело по факту угрозы убийством. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальная санкции статьи предусматривает лишения свободы на срок до двух лет.
