В Белоруссии задержали россиянина за контрабанду наркотиков из Польши

«Очередной международный канал поставки крупной партии наркотиков из Евросоюза пресечен таможенными органами Беларуси. И в этот раз предприняли неудачную попытку ввезти на территорию ЕАЭС 260 кг гашиша… Проведение дальнейших неотложных следственных действий и совместных с российскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий позволили установить и задержать получателя партии гашиша — 41-летнего гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении.