В Белоруссии задержали россиянина за контрабанду наркотиков из Польши

МИНСК, 17 фев — РИА Новости. Гражданин России, организовавший доставку наркотиков из Польши через Белоруссию, задержан в результате взаимодействия белорусских и российских таможенников, сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

Источник: Sputnik

«Очередной международный канал поставки крупной партии наркотиков из Евросоюза пресечен таможенными органами Беларуси. И в этот раз предприняли неудачную попытку ввезти на территорию ЕАЭС 260 кг гашиша… Проведение дальнейших неотложных следственных действий и совместных с российскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий позволили установить и задержать получателя партии гашиша — 41-летнего гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В таможенном комитете рассказали, что для ввоза наркотиков организаторы преступной схемы использовали грузовик польского перевозчика, транспортировашего в Белоруссию сборный груз. При этом водитель не знал, что везет наркотики.

«Гродненской региональной таможней и Центральной оперативной таможней ФТС России возбуждены уголовные дела. Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок вплоть до 20 лет», — сообщили в белорусском таможенном комитете.

