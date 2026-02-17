Ричмонд
В Австралии сбежавший из психбольницы мужчина напал на прохожих с ножом, один человек погиб

В Сиднее задержан мужчина, напавший с ножом на посетителей магазина и прохожих. В результате атаки один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным СМИ, нападавший сбежал из психиатрической клиники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В западной части австралийского Сиднея вооруженный ножом злоумышленник совершил серию нападений на людей. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения и находятся в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 9News.

По данным полиции, 25-летний преступник сначала атаковал двух посетителей внутри мини-маркета, а затем выбежал на улицу и ранил случайного прохожего. Следователи полагают, что жертвы не были знакомы с нападавшим и выбирались им хаотично.

Жертвой агрессора стал 30-летний мужчина, который скончался на месте до приезда медиков. Еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии: 22-летний молодой человек получил удар ножом в шею, а 47-летней женщине нападавший нанес ранения груди и живота. Полиция задержала подозреваемого на соседней улице спустя несколько минут.

Как пишет издание The Sydney Morning Herald, задержанный сбежал из психиатрической клиники за 10 дней до инцидента во время перевода между лечебными учреждениями. Сейчас он находится под стражей, обвинения ему пока не предъявлены.