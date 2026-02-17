На 75-летнюю уфимку рухнула наледь: возбуждено уголовное дело

В Уфе завели уголовное дело из-за упавшей наледи на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Достоевского. С балкона квартиры на пятом этаже на 75-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, кто отвечал за содержание общего имущества дома и безопасность его эксплуатации.
— В рамках расследования их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка, — заявили в СК.
