СК начал проверку по факту нападения с ножом на квартиру жительницы Ростова

По данным правоохранителей, местная жительница разместила в социальных сетях видеообращение к главе СК, в котором сообщила о регулярных нападениях мужчины. По ее словам, сосед в ночное время с применением ножа пытался взломать входную дверь ее квартиры.
Агрессивное поведение мужчины усилилось после того, как заявительница обратилась в полицию. Женщина отметила, что все ее жалобы в органы внутренних дел остались без рассмотрения. Следственные органы начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).