Житель Витебщины высылал покупателям лук вместо IPhone

По данным службы информации областной прокуратуры, молодой человек в интернете давал объявления о продаже смартфонов IPhone 16 Pro Max по привлекательной цене. Договорившись с покупателями, он отправлял им почтой посылки наложенным платежом.
«При этом внутрь отправлений находчивый парень вкладывал различные бюджетные предметы, например, репчатый лук», — сказали в ведомстве.
В отделениях почты покупатели оплачивали стоимость посылки, а продавец получал наложенный платеж. Деньги мошенник затем тратил на свои нужды. Всего ему таким образом удалось обмануть восемь человек на общую сумму около 13 тысяч рублей. При этом ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за такое-же преступление.
Прокуратура Витебска сочла обвинение обоснованным и согласилась с квалификацией по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество в крупном размере). В настоящее время махинатор до суда находится под стражей.