Житель Витебщины высылал покупателям лук вместо IPhone

В отделениях почты покупатели оплачивали стоимость посылки, а продавец получал наложенный платеж. Деньги мошенник затем тратил на свои нужды. Всего ему таким образом удалось обмануть восемь человек на общую сумму около 13 тысяч рублей. При этом ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за такое-же преступление.