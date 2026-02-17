После пропажи Тамары Волковой возбудили уголовное дело по статье об убийстве

Следственный комитет России по Республике Татарстан после исчезновения Тамары Волковой возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Эту информацию «КП — Казань» сообщили в пресс-службе регионального СК.
Тамару Волкову из Казани ищут уже девятый день, она пропала 9 февраля 2026 года. В настоящее время ее поисками занимаются муж, волонтеры, полиция, к работе подключились и представители следственного комитета. Но, как сообщили сегодня «КП» в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», новых зацепок в поисках молодой мамы пока не появилось.
Исчезновение Тамары с первых дней вызывало много вопросов: после выхода из аптеки молодая женщина сразу пропала с камер наблюдения. Полиция и волонтеры просмотрели множество видеозаписей с камер и автомобильных регистраторов, но ни на одной из них женщина не «засветилась».