После пропажи Тамары Волковой возбудили уголовное дело по статье об убийстве

Тамару Волкову из Казани ищут уже девятый день, она пропала 9 февраля 2026 года. В настоящее время ее поисками занимаются муж, волонтеры, полиция, к работе подключились и представители следственного комитета. Но, как сообщили сегодня «КП» в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», новых зацепок в поисках молодой мамы пока не появилось.