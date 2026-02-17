Сотрудники молдавской таможни обнаружили незадекларированные элитные аксессуары у 28-летнего гражданина Молдовы. Несмотря на заявление водителя об отсутствии товаров для декларирования, таможенный досмотр выявил среди его личных вещей предметы роскоши.
Инцидент произошел на таможенном посту Леушены при проверке автомобиля Mercedes GLA, следовавшего из Румынии. В ходе досмотра таможенники нашли две пары наручных часов марки Rolex, фактурная стоимость которых составляет 28 200 евро (более 540 тысяч леев). Согласно правилам, такая сумма значительно превышает лимит беспошлинного ввоза, что обязывало владельца заявить о товаре и уплатить соответствующие сборы.
В настоящее время элитные часы изъяты и подлежат конфискации, а в отношении правонарушителя начато разбирательство в соответствии с административным законодательством.
Таможенная служба напоминает, что сокрытие товаров или попытка их ввоза в обход официального декларирования влечет за собой административную или уголовную ответственность.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».
В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).
Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».
Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).
Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.
Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).