Житель Прикамья во время ссоры убил друга и выкинул тело на дорогу

Обвиняемый в преступлении 10 февраля этого после совместного распития спиртного поссорился со знакомым 1985 года рождения. В ходе конфликта он нанес оппоненту множественные удары ножом в область шеи. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.