Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Прикамья во время ссоры убил друга и выкинул тело на дорогу

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по обвинению в убийстве.

Источник: Комсомольская правда

Кудымкарский межрайонный следственный отдел краевого СУ СК РФ расследует уголовное дело об убийстве. Обвинение предъявили жителю Юсьвинского округа 1977 года рождения. Его подозревают в убийстве знакомого.

Обвиняемый в преступлении 10 февраля этого после совместного распития спиртного поссорился со знакомым 1985 года рождения. В ходе конфликта он нанес оппоненту множественные удары ножом в область шеи. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Желая скрыть следы преступления, фигурант уголовного дела переместил тело мужчины на улицу, где его обнаружили прохожие.

Следственный комитет РФ назначил и проводит судебные экспертизы. Обвиняемый дал признательные показания. В отношении него избрали мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание лишением свободы от 6 до 15 лет.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщило СУ СК РФ по Пермскому краю.