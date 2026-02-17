Житель Прикамья во время ссоры убил друга и выкинул тело на дорогу

Кудымкарский межрайонный следственный отдел краевого СУ СК РФ расследует уголовное дело об убийстве. Обвинение предъявили жителю Юсьвинского округа 1977 года рождения. Его подозревают в убийстве знакомого.
Обвиняемый в преступлении 10 февраля этого после совместного распития спиртного поссорился со знакомым 1985 года рождения. В ходе конфликта он нанес оппоненту множественные удары ножом в область шеи. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.
Желая скрыть следы преступления, фигурант уголовного дела переместил тело мужчины на улицу, где его обнаружили прохожие.
Следственный комитет РФ назначил и проводит судебные экспертизы. Обвиняемый дал признательные показания. В отношении него избрали мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание лишением свободы от 6 до 15 лет.
«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщило СУ СК РФ по Пермскому краю.