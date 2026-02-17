Троих жителей Петербурга арестовали за митинг с фото Навального*

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александру Чуракову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде ареста сроком на 12 суток», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что 16 февраля Чуракова у памятника «Жертвам политических репрессий» публично демонстрировала фото лидера экстремистской организации.
Еще двое мужчин получили административные аресты на 10 и 14 суток.
Все они, как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, пришли к памятнику с фото Навального*.
Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) влечет наложение штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 100 часов обязательных работ.
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального* виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно с предыдущим приговором 19 лет колонии особого режима. Навального* перевели отбывать срок на Ямал — в исправительную колонию № 3 «Полярный волк», где 16 февраля 2024 года после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб.
* Внесен в список террористов и экстремистов.