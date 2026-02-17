Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих жителей Петербурга арестовали за митинг с фото Навального*

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Трое жителей Петербурга получили административные аресты за митинг у памятника жертвам политических репрессий, где демонстрировали фото Алексея Навального*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александру Чуракову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде ареста сроком на 12 суток», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что 16 февраля Чуракова у памятника «Жертвам политических репрессий» публично демонстрировала фото лидера экстремистской организации.

Еще двое мужчин получили административные аресты на 10 и 14 суток.

Все они, как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, пришли к памятнику с фото Навального*.

Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) влечет наложение штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 100 часов обязательных работ.

В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального* виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно с предыдущим приговором 19 лет колонии особого режима. Навального* перевели отбывать срок на Ямал — в исправительную колонию № 3 «Полярный волк», где 16 февраля 2024 года после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб.

* Внесен в список террористов и экстремистов.