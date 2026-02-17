Троих жителей Петербурга арестовали за митинг с фото Навального*

В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального* виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно с предыдущим приговором 19 лет колонии особого режима. Навального* перевели отбывать срок на Ямал — в исправительную колонию № 3 «Полярный волк», где 16 февраля 2024 года после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб.