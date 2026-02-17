Ричмонд
В Ростове-на-Дону отправили под арест подозреваемого в разжигании розни блогера

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу до 4 апреля блогера Ираклия Бжинаву, которого обвиняют в антироссийских высказываниях и попытках разжигания межнациональной вражды в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Согласно версии следствия, которую приводят в сообщении, обвиняемый в середине 1990-х переехал из Абхазии в Россию, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать преподавателем. В интернете господин Бжинава, по данным правоохранителей, имеет репутацию скандального блогера, который пытается провоцировать межнациональную рознь.

