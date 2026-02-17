В Самаре выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом, «КамАЗ» сбил человека

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «КамАЗ» 1966 года рождения во время выезда с прилегающей территории на ул. Молодогвардейскую наехал на пешехода — женщину 1956 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась до прибытия скорой медицинской помощи.