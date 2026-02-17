Иностранца осудили на 8 лет за попытку сбыть 20 кг кокаина в Ленобласти

В Ленинградской области суд вынес приговор 46-летнему иностранному гражданину Янису Смалкайсу. Мужчину признали виновным в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В суде было установлено, что Смалкайс в сговоре с сообщниками приобрел 20 брикетов с прессованным веществом, содержащим кокаин. Однако реализовать партию, общая масса которой превысила 20 килограммов, злоумышленник не успел. При перевозке запрещенного груза его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд признал иностранца виновным по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и приговорил к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. В доход государства обращен мобильный телефон iPhone 11, который осужденный использовал для координации преступления.