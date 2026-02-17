Иностранца осудили на 8 лет за попытку сбыть 20 кг кокаина в Ленобласти

Суд признал иностранца виновным по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и приговорил к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. В доход государства обращен мобильный телефон iPhone 11, который осужденный использовал для координации преступления.