В СК сообщили о пострадавших из-за обрушения здания военной полиции

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В СК РФ сообщили РИА Новости, что в результате происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти, предварительно, имеются пострадавшие.

Источник: © РИА Новости

Во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошло обрушение здания военной полиции в военной части в Сертолово, идет разбор завалов и спасение пострадавших. Он подчеркнул, что на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.

«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
