В СК сообщили о пострадавших из-за обрушения здания военной полиции

Во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошло обрушение здания военной полиции в военной части в Сертолово, идет разбор завалов и спасение пострадавших. Он подчеркнул, что на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.
«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
